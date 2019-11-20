Додома, , 09:23 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива призвал граждан страны изменить свои привычки, начать заниматься спортом и больше есть овощей, фруктов и сокращать количество жирного, соленого и сладкого в своем рационе.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, премьер сделал данное заявление в городе Додоме во время учреждения стратегического плана по борьбе с инфекционными заболеваниями в стране.

«Нам нужно создать культуру занятия спортом не менее 30 минут три раза в неделю, региональные секретариаты и органы местного самоуправления должны продвигать спортивную деятельность, начатую вице-президентом», — отметил Маджалива.

По его словам, к сожалению, граждане начали забывать программу упражнений и хотят, чтобы процесс обучения им снова повторился.

«Граждан следует поощрять к занятию спортом каждую субботу, им следует перестать пользоваться автомобилями по три-пять часов в день, даже сидя дома нужно делать упражнения у себя в комнате, делайте выпрыгивания, бегайте вокруг кофейного столика по 20−30 минут», — посоветовал танзанийский премьер.

Он поручил местным властям выделить открытые площади в каждом районе города, чтобы граждане могли на них заниматься спортом.