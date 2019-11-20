Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:36 — REGNUM Университет Дар-эс-Салама (UDSM) объявил о начале проведения международного экзамена на знание языка суахили с ноября этого года.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, об этом заявил заместитель ректора Университета, профессор Уильям Анангисье во время 49-ой церемонии вручения дипломов выпускникам заведения.

Профессор Анангиcье отметил: «Наш университет первым в мире проведет подобного рода экзамены по проверке знаний языка суахили и выдаст международный сертификат, отражающий уровень владения языком экзаменуемого».

Также он добавил: «Это связано с тем, что Университет Дар-эс-Салама является единственным университетом со старейшей кафедрой суахили, его также отличает проведение интеллектуального конкурса им. Джулиуса Ньерере по знанию языка суахили и наличие налаженных академических отношений со многими учебными заведениями, занимающимися преподаванием суахили».