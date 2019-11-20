Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:45 — REGNUM С 6 по 8 декабря в Танзании пройдет официальный модельный конкурс «Суахилийская неделя моды». Как сообщается, ее посетит известный итальянский дизайнер Марта Замполини.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, организатор конкурса Мустафа Хассанали заявил, что итальянский дизайнер будет обучать танзанийских моделей тому, как преподносить себя и представлять рекламируемые товары.

Кроме того, он отметил, что в конкурсе примут участие 34 модели как из Танзании, так и из других стран. Мероприятие пройдет на площади «Серена» в городе Дар-эс-Саламе.

Хассанали добавил, что отбор участниц состоится 24 ноября. Критерии для моделей: рост — не менее 172 см для женщин и не менее 180 см для мужчин, а также привлекательный внешний вид.

Президент Федерации декоративно-прикладных искусств Танзании Адриан Ньянгамал подчеркну, что конкурс «Суахилийская неделя моды» является связующим элементом для суахилиговорящих стран, который способствует продвижению языка суахили, а также росту известности Танзании в мире.