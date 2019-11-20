Харбин, Китай, , 06:09 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая отремонтировала туалеты в 87 тыс. домохозяйств в сельской местности с начала 2019 года, сообщили местные власти, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

Каждое домохозяйство получило субсидию в размере от 2000 тыс. юаней ($284,6) до 4000 тыс. юаней на ремонт туалета. Всего 729 млн юаней было выделено властями провинции на данный проект. Отметим, что с 2015 года власти Китая запустили повсеместно в стране проект «туалетной революции», направленную на улучшение санитарной ситуации в сельских районах, а также в популярных туристических местах.

Как сообщало ИА REGNUM, «туалетная революция» до конца 2019 года должна принести китайской островной туристической провинции Хайнань на самом юге страны более 192 тыс. новых уборных.

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