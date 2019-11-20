Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:30 — REGNUM Танзанийская национальная больница Мухимбили (MNH) впервые в стране начнет оказывать услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с января 2020 года.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом заявил 19 ноября 2019 года исполнительный директор больницы профессор Лоуренс Мусеру, отметив уровень развития, который был достигнут больницей за четырехлетний период с тех пор, как к власти в стране пришел президент Джон Магуфули.

«Мы уже отправили своих специалистов в Индию для изучения того, как услуги ЭКО предоставляются в местных государственных больницах, какая инфраструктура и инструменты там используются», — добавил Мусеру.

По его словам, в настоящее время инженеры уже приступили к ремонту здания больницы, которое будет использоваться для оказания услуг ЭКО, пока не будет отстроено новое здание.

Мусеру подчеркнул, что услуга будет предоставляться на платной основе: «Мы хотели бы сделать эту услугу платной, пока не знаем, сколько это будет стоить, цена на нее будет неизвестна до тех пор, пока специалисты не примут решение, однако те, кто не имеют возможности заплатить за подобную услугу, также смогут ей воспользоваться».

Он добавил, что в новом здании больницы будут осуществляться трансплантации почек и печени, установки слуховых аппаратов, оказание услуг ЭКО.