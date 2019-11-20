Занзибар, Танзания, , 09:16 — REGNUM Танзанийский исполнитель в жанре бонго флава*, звезда национальной эстрады Али Киба оказывает помощь Занзибару, части ОРТ (Объединенной Республики Танзания), в различных социальных сферах.

В интервью танзанийскому новостному изданию ZanzibarLeo менеджер музыканта Рашид Халфан заявил, что Киба в рамках своего проекта «Не забыты» имеет целью оказать поддержку секторам образования, здравоохранения и туризма.

По словам Рашида, поскольку Киба является послом туризма от Танзании, он сможет своим творчеством помочь революционному правительству Занзибара, прославив его по всему миру.

Касательно сектора здравоохранения, менеджер отметил, что в любое время руководство проекта проведет встречу с Министерством здравоохранения, для того чтобы узнать, какая помощь необходима стране.

Среди прочего он добавил, что в рамках проекта будет создан центр диагностики и лечения малярии, диабета, гипертонии и болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), в который для работы будут приглашены опытные врачи-эпидемиологи.

Киба также окажет поддержку сектору образования, в частности молодым людям, закончившим обучение и не трудоустроившимся.

Наряду с этим, хип-хоп исполнитель намерен развить футбол в стране с согласия членов национальных команд.

Менеджер Кибы сообщил, что основная цель проекта — отдать дань уважения танзанийцам, в том числе фанатам музыки.

*bongo flava — наименование танзанийского хип-хопа. Данный музыкальный жанр получил свое развитие в 1990-х годах. Бонго флава — это смешение американского хип-хопа с регги, R & B, афробита, дэнсхолла и традиционных танзанийских музыкальных жанров стилей, таких как таараб и данси.