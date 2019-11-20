Берлин, , 09:12 — REGNUM Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди заявил, что вспышка вируса Эболы в восточной части страны должна быть устранена к концу этого года.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, президент Чисекеди объявил об этом во время своего визита в столицу Германии город Берлин.

«На данный момент мы можем сказать, что удовлетворены прогрессом, достигнутым в провинциях Северное и Южное Киву. В настоящее время в провинции Итури осталось лишь небольшое число лиц, зараженных заболеванием, однако мы предполагаем, что к концу этого года нам удастся полностью избавиться от вируса в стране», — подчеркнул президент.

Как было отмечено, cсогласно статистике, число новых случаев заражения вирусом Эбола в последние несколько недель заметно снизилось.

В ходе визита конголезского главы государства канцлер Германии дала обещание развивать сотрудничество с ДРК.