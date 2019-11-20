Харбин, Китай, , 05:54 — REGNUM Транспортный департамент провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая направил более 2000 человек на расчистку шоссе от снега, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Шоссе провинции были закрыты на более чем 36 часов с утра по местному времени 19 ноября. На дороги высыпано более 1400 кубометров противоскользящих материалов и свыше 700 тонн солей для растопки снега. Движение уже восстановлено на двух крупнейших магистралях — шоссе Хэда и Хантун. Ожидается, что остальные магистрали будут доступны для движения транспорта уже в ближайшее время.

Отметим, что в результате снегопада на северо-востоке Китая, который начался 16 ноября, было прекращено движение по автомагистралям, а также отменены несколько авиарейсов в аэропорту столицы провинции Хэйлунцзян городе Харбине.

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