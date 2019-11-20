Аннандейл, , 06:04 — REGNUM В Бард-колледже в городе Аннандейл-на-Гудзоне в США 19 ноября открылся представительский офис Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На торжественной церемонии открытия перед собравшимися выступили генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, зачитавший приветственное обращение посла России в США Анатолия Антонова, директор Российского культурного центра в Вашингтоне Марк Калинин, заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин и президент Бард-колледжа Леон Ботстайн.

В своём обращении посол подчеркнул значительный вклад произошедшего события в развитие двусторонних отношений между странами и взаимовыгодное научное обогащение. Андрюшин, в свою очередь, отметил, что именно образование, наука и культура являются сферами «в меньшей степени подверженными политическим турбуленциям».

Завершилась церемония подписанием Андрюшиным и Ботстайном официального соглашения об открытии представительства, и символическим перерезанием ленточки.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудничество СПбГУ и Бард-колледжа в сфере подготовки студентов продолжается уже более 20 лет.

Представительство, открытое в Бард-колледже, является первым полнофункциональным офисом СПбГУ в США.

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