Вена, , 02:01 — REGNUM Дом, в котором родился руководитель глава Третьего Рейха и немецкой нацистской партии Адольф Гитлер, будет переоборудован в полицейский участок, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии.

«Использование дома полицией должно дать безошибочный сигнал, что это здание никогда не пробудит воспоминаний о национал-социализме», — заявил он.

Также австрийское МВД намерено привлечь архитекторов из ЕС для разработки проекта по перестройке здания. Отмечается, что эти меры принимаются для того, чтобы прекратить паломничество неонацистов к зданию, где родился Гитлер.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа дом в австрийском Браунау-ам-Инн, в котором родился Адольф Гитлер, перешел в собственность государства. Ранее власти Австрии выступали за снос здания, однако потом решили использовать этот дома в «положительном русле».

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