Страсбург, Франция, , 08:48 — REGNUM 19 ноября Совет Европы опубликовал доклад о борьбе с домашним насилием и насилием в отношении женщин в странах Европы. Как сообщает журнал L’Express, в докладе подчеркивается, что усилия французского правительства по выполнению положений Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 2011 года недостаточны.

Эксперты, составившие доклад указывают, что политическое руководство Франции не признает специфику вопроса о домашнем насилии и склонно относить его к списку других социальных проблем. Кроме того, во Франции недостаточно жилья, которое могут предоставить жертвам домашнего насилия, существуют проблемы с определением этого термина в уголовном законодательстве из-за чего наказание может не соответствовать деянию, а также сохраняется низкий уровень показаний среди детей по делам о домашнем насилии.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, за ней последовали еще 33 страны с 2013 по 2019 годы: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.