Сантьяго, , 08:45 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера признал, что при подавлении массовых протестов карабинеры действительно превысили свои полномочия и нарушили права человека. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«К сожалению, несмотря на твёрдое обязательство защищать права человека, в ряде случаев не соблюдались правила задержания, имело место чрезмерное применение силы, злоупотребления и преступные акты и не соблюдались всеобщие права», — цитирует агентство главу государства.

По официальным данным, за один месяц антиправительственных протестов в Чили погибли 23 человека, последний — 16 ноября. Ранения получили 2 391 участник демонстраций, в большинстве своём — в результате выстрелов картечью. За последнее время участились случаи выбивания глаз демонстрантов резиновыми пулями.