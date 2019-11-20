Стокгольм, , 08:55 — REGNUM Власти Швеции прекратили уголовное преследование Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании и закрыли дело в отношении основателя Wikileaks. Об этом заявила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон. Ранее расследование в отношении Ассанжа возобновили в мае. Об этом 19 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

«Я хотела бы отметить, что истец предоставила правдивую и достоверную историю произошедших событий. Ее показания ясны, обширны и подробны. Однако в целом я считаю, что состояние представленных доказательств ослабло настолько, что больше нет никаких причин продолжать расследование», — заявила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.

Перссон приняла решение возобновить расследование после заявления потерпевшей. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне после видеообращения президента Эквадора Ленина Морено. Сейчас основатель Wikileaks содержится в британской тюрьме и ожидает переговоров о своей выдаче в США. Американские правоохранители обвиняют Ассанжа в распространении секретных сведений через созданный им портал Wikileaks.