Москва, , 21:33 — REGNUM В ходе проведенных переговоров России и Белоруссии удалось снять не менее половины сложных вопросов по интеграции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Трудно сказать, сколько осталось. Но я думаю, не менее половины из несогласованных позиций нам удалось сегодня снять. Не менее двадцати дорожных карт сегодня готовы к подписанию», — заявил Румас.

«Вместе с тем, действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку. Но это не значит, что развязок не существует», — указал он.

По его словам, если по чувствительным для Белоруссии картам — по нефтяному и газовому рынку, — было четыре неурегулированных вопроса, сегодня их осталось два.

«Вместе с тем они сложные, и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки», — добавли Румас.