Москва, , 21:25 — REGNUM В вопросах интеграции России и Белоруссии нужен очень прагматичный подход. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Очевидно, что это непростые процессы и они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций: куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решение, по каким не нужно. Я думаю, для нас очень важно в настоящий момент, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего. Прежде всего экономические, социальные вопросы», — заявил Медведев.

«Поэтому здесь важны не лозунги, не идеологические штампы какие-то, клише, а именно прагматичный подход, который и позволит, на мой взгляд, выйти на окончательные договорённости. Во всяком случае наша сторона, российская сторона на это в полной степени ориентирована. Будем так работать», — указал он.