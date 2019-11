Париж, , 21:24 — REGNUM Стало известно, когда игра Detroit: Become Human выйдет на платформе ПК. Об этом 19 ноября сообщила студия Quantic Dream на своей официальной странице в Twitter.

https://twitter.com/Quantic_Dream/status/1196776500026105856

Релиз игры состоится 12 декабря 2019 года. Компания уже начала принимать на неё предзаказы.

Геймеры также знают Quantic Dream по таким её проектам, как Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Detroit: Become Human — это последняя игра студии, релиз которой на консоли PlayStation 4 состоялся 27 октября 2015 года.

