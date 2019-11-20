Копенгаген, , 08:58 — REGNUM Королева Дании МАРГРЕТЕ II в восьмой раз выступает в качестве одного из дизайнеров костюмов и декораций для рождественского представления в копенгагенском парке развлечений Тиволи. 40 танцоров в балетной постановке «Снежная королева» выйдут в нарядах, подготовленных МАРГРЕТОЙ II.

«Я рисовала всегда, когда у меня была на то возможность. В доме моего детства было очень много различной одежды, и мы постоянно создавали что-нибудь новое», — рассказала Королева. Коллегой МАРГРЕТЫ II в создании рождественского балетного представления в Тиволи является певица О Ланд, которая пишет музыку, и хореограф Юрий Поссохов. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Королева не понаслышке знакома с историей Кая и Герды: глава датской королевской семьи озвучивала одного из персонажей в мультфильме «Снежная королева» от 2000 года, а также нарисовала для него коллаж. Премьера представления в концертном зале Тиволи состоится 1 декабря, а сам балет можно будет увидеть вплоть до Нового года.