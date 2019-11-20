Копенгаген, , 08:53 — REGNUM Большинство депутатов в датском Фолькетинге проголосовало за улучшение условий тех, кто живет в непосредственной близости от ветряных мельниц или солнечных батарей.

Так, все те, кто проживает от какого-либо ветряного парка на расстоянии, равном четырем высотам ветрогенератора, находящегося в этом парке, будут иметь право продать свое жилье той компании, которая занималась установкой ветряков. То же самое будет касаться и тех, кто живет в радиусе 200 метров от объектов с солнечными батареями. Стоимость того или дома будет оценивать независимый государственный орган. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

В том случае, если житель не будет иметь желания продавать свой дом и переезжать, он сможет потребовать за это от государства компенсацию, а также претендовать на ряд налоговых послаблений. Размер этих послаблений будет зависеть от того, сколько энергии вырабатывает ветряной парк или солнечные батареи. Согласно данным министерства климата и энергетики Дании, жители этих районов смогут в среднем экономить на налогах 740 долларов в год.