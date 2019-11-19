Москва, , 21:20 — REGNUM Для прогресса в интеграции России и Белоруссии потребуется принятие серьёзных политических решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«В общем, по каждому из вопросов, естественно, существует масса нюансов. Но это не означает, что мы не способны договориться! Мы вполне способны договориться, а по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение — такие вопросы всегда есть. Где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится выбирать политическое решение для того, чтобы продвинуть интеграцию. Так было когда-то при создании Евразийского союза. Я уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы», — заявил Медведев.

Он указал, что стороны постараются свести общий набор решений к 8 декабря.

«Что получится — пока не могу сказать, что результатом будет этой работы. Но уверен, что способны практически по абсолютному большинству достигнуть какого-то консенсуса», — указал премьер-министр.