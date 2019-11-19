Москва, , 21:12 — REGNUM Достичь консенсуса по топливно-энергетической России и Белоруссии пока не удалось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Мы не обо всём договорились. Есть очень сложные темы. Темы энергетики, например, — ну, она, очевидно, что непростая. И у каждой стороны есть своё представление, как сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, касается ли это электроэнергетики», — заявил Медведев.

Сложности также вызвал вопрос, связанный с будущим макроэкономических отношений.

«Сейчас тоже об этом говорили, каким образом осуществлять регулирование по этим вопросам, статистический учёт вести, таможенную политику», — добавил он.