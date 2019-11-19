Москва, , 21:05 — REGNUM Интеграция в финансовой, топливно-энергетической и экономической сфере должна стать в центре внимания в рамках интеграции Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«В обновлённой союзной модели должна прослеживаться ориентированность интеграционных процессов на решение практических задач, в первую очередь в экономической сфере», — заявил Румас.

По его словам, предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в том числе развития финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем.

«Именно трэку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы сегодня уделили основное внимание», — указал он.