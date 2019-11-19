Владимир, , 20:55 — REGNUM Во Владимире в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Следователи полагают, что Быкова в 2019 году получила 1 млн 450 тыс. рублей от разных заинтересованных лиц. За деньги главврач оказывала общее покровительство коммерческим фирмам, которые участвовали в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для больницы.

Бывшего главврача заключили под стражу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Быкова стала фигурантом уголовного дела о растрате бюджетных денег при закупке томографа в рамках нацпроекта «Здравоохранение». За несколько дней до этого её уволили за «отсутствие системного подхода к организации здравоохранения».

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