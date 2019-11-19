Москва, , 20:54 — REGNUM Новые версии дорожных карт по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства потребуют активных переговоров в самое ближайшее время. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«На базе этих новых версий (дорожных карт) мы проведём ещё одно обсуждение, видимо, и в формате переговоров между министром, и созвонимся с Сергеем Николаевичем, а нужно будет — и встретимся, ничего тут сложного нет, благо расстояние между нами небольшое. В конечном счёте всё это должно быть одобрено президентами двух государств, чтобы положить начало ещё более существенной работе по изменению в законодательствах Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявил Медведев.

«Когда мы это сделаем, тогда мы можем уже уверенно заявить, что интеграция между двумя государствами вышла на принципиально новый уровень. Как мне представляется, это отвечает чаяниям народов двух стран и интересам наших государств», — подчеркнул он.