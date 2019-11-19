Москва, , 20:51 — REGNUM В течение недели Россия и Белоруссия разработают новые дорожные карты, которые учтут достигнутые соглашения на заседании Совета министров Союзного государства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Наверное, что-то более подробное по этому поводу я сейчас говорить не буду, хотя понимаю, что эта тема интересна. Поскольку это всё-таки переговорный процесс, позиции каждый день сближаются. Сошлись на том, что наши коллеги в самое ближайшее время — буквально за эту неделю — подготовят новые версии дорожных карт, где будут сведены результаты сегодняшней работы», — заявил Медведев.