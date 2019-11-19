Москва, , 20:50 — REGNUM Между Россией и Белоруссией сохраняются существенные расхождения в подходах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Я считаю, что такой абсолютно откровенный разговор между нами с участием всех наших коллег как раз и должен позволить нам выйти на окончательное решение. Причём, подчёркиваю, где-то сохраняющиеся разногласия носят чисто технический характер и могут быть устранены внимательной работой нашей правительств. А где-то это достаточно серьёзные вопросы и расхождения в подходах, которые можно будет урегулировать именно в формате обсуждения между двумя главами государств, но, конечно, с участием правительств двух стран», — заявил Медведев.