Москва, , 20:42 — REGNUM В ходе переговоров на заседании Совета министров Союзного государства удалось достичь понимания, по каким аспектам интеграции обе стороны достигли консенсуса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Значительная часть дорожных картах согласованы. Мы сейчас долго и подробно обсуждали, какие конкретно вещи между нами согласованы, какие не согласованы. Скажу прямо, это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение. Очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов, где мы договорились, а где мы не договорились», — заявил Медведев.

Всего разработана 31 дорожная карта — речь идёт о подробной траектории интеграции практически во всех сферах, включая промышленность, аграрный комплекс, связь, макроэкономику, налоговое регулирование.

«Всё это не начинается дорожными картами, а продолжается в последствии при помощи других инструментов, прежде всего изменений в законодательстве», — добавил премьер-министр.