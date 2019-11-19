Москва, , 20:37 — REGNUM На заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии прошла подготовка к предметному разговору по дорожным картам. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

«Это вполне ожидаемые вещи, но тем не менее — это продолжение той работы, которую мы вели в Бресте. Договорились проанализировать реальные итоги, что удалось сделать за 20 лет, чего не удалось. Ну и с другой стороны это был такой разогрев, чтобы начать предметные переговоры по дорожным картам», — заявил Медведев.

Он напомнил, что в начале сентября 2019 года была утверждена обновлённая программа действий и утверждён список дорожных картах по формированию единого экономического пространства.

«Сегодня предметно обсудили, как идут дела. Планировали сделать это в течение двух часов, получилось чуть-чуть дольше. Что неудивительно, поскольку это сверхсложный набор тем, очень важный для наших стран», — указал Медведев.