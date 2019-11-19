Екатеринбург, , 20:29 — REGNUM Прощание с умершим уральским писателем Игорем Сахновским пройдёт 21 ноября 2019 года. Об этом заявил литератор Евгений Касимов у себя в Facebook.

Церемония состоится в доме прощания «Вознесение» в Верх-Исетском районе. На неё выделен лишь один час, с 13:00 до 14:00.

Писатель скончался на 62-м году жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Игоря Сахновского стало известно 18 ноября. У писателя были проблемы с сердцем, и в начале ноября литератор предупреждал, что его некоторое время не будет на связи.

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