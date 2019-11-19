Астрахань, , 20:25 — REGNUM Никаких оснований для ликвидации филиала Саратовской государственной юридической академии в Астрахани нет. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов («Справедливая Россия») на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Губернатор готовит запрос в федеральное министерство образования о ситуации с вузом. Сергей Миронов пообещал помочь Астрахани в этом вопросе. Он также отметил, что студенты филиала СГЮА в не должны лишиться возможности учиться. Вуз только в 2019 году принял 300 новых учеников.

«Спасибо за поддержку. Мы тоже уже отреагировали на это сообщение. И в адрес руководства Саратовской академии, и в адрес министра Михаила Котюкова я уже направил соответствующее обращение. Мы этот вопрос будем держать на контроле и всё, от нас зависящее, предпримем», — рассказал Бабушкин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Саратовская государственная юридическая академия объявила о ликвидации филиалов в Астрахани и Смоленске. Официальная причина: они перестали показывать динамику индикаторов результативности научно-исследовательской деятельности. Студентам предлагают учиться в Саратове или перейти в другие учреждения в их регионах.

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