Бишкек, , 20:22 — REGNUM Государство будет выплачивать единовременное пособие «Балага ссуйунчу» в размере 50 000 сомов (45 600 рублей) за каждого ребенка в случае одновременного рождения в семье трех и более детей. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение одобрил премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Документ вступит в силу с 1 декабря 2019 года.

В правительстве отмечают, что таким образом государство будет оказывать социально-экономическую поддержку многодетным семьям в ранний период развития детей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, уже более 91 тысячи киргизстанцев получили «Балага суйунчу» — единовременные пособия в размере 4 000 сомов (3 600 рублей), выплачивающиеся семьям при рождении ребенка.