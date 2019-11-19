Грозный, , 20:12 — REGNUM Двое детей, возвращенных в Россию из Ирака, оказались уроженцами Чечни. Их доставят самолетом в Грозный 20 ноября, пишет ИА «Грозный-информ. На чеченской земле детей передадут бабушке, которая была организатором их поисков на чужбине, куда их вывезли родители.

По словам женщины, ее дочь уехала с детьми к мужу, находившемуся в Сирии. После того, как он был убит, женщина попала в Ирак, где ее осудили на 15 лет, а детей поместили в лагерь.

Как рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, у пожилой женщины оказались в Сирии и Ираке 13 членов семьи, которые в разные годы выехали в зону военных действий. Многих из них уже нет в живых.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Москву спецбортом МЧС были доставлены 32 ребенка, которых в разные годы вывезли на Ближний Восток их родители. Родные были убиты или оказались в тюрьмах за пособничество членам НВФ. С ними в тюрьму или в приюты попали их дети. В настоящее время из мест заключения в Ираке вывезены все находившиеся там российские дети.

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