Липецк, , 19:50 — REGNUM В Липецке с начала 2019 года умерли 4578 человек. Об этом сообщила начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина.

Самой распространённой причиной смерти липчан стали болезни системы кровообращения — 47% от общего числа. 16,7% горожан умерли от новообразований и опухолей, 7,6% — от внешних причин, 6,9% — от болезней нервной системы, 4,2% — от болезней органов пищеварения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за этот же период в Липецке появились 3 тыс. новорождённых.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке с начала года родились 3,5 тыс. детей