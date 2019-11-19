Гороховец, Владимирская область, , 19:30 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 18 ноября провёл рабочее совещание, посвящённое ремонту дороги Гороховецком районе, где столбы линии электропередачи оказались на проезжей части. В мероприятии приняли участие областные чиновники, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов, и гендиректор ГУП «ДСУ-3» Станислав Шерстнёв.

Дорога, посреди которой установлены столбы, находится в процессе реконсрукции. Подрядчиком выступает ДСУ-3, асфальт уложили неделю назад, и переносить столбы в ближайшее время должны были сотрудники филиала «Владимирэнерго». Работы должны завершиться в начале декабря. Губернатор заявил, что это не оправдание.

«Хоть дорога пока и не открыта, всё равно ей пользуются местные жители, сотрудники экстренных служб. Это единственный путь до деревни Заозёрье. Исчерпывающие меры безопасности во время дорожных работ приняты не были. Эта халатность могла привести к трагедии», — сказал Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении подрядчика проводится служебная проверка, на время которой директор ДСУ отстранён от должности. Причиной недовольства главы региона стало видеозапись с участка трассы Фоминки — Заозёрье в Гороховецком районе, посреди которого стоят столбы линии электропередачи. Авторы ролика отметили, что на дороге нет предупреждающих знаков.

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