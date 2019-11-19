Пхеньян, , 19:44 — REGNUM Северокорейских ученые обнаружили инновационный способ обнаружения свиного гриппа — с помощью генетического анализа. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Южнокорейские власти уже неоднократно обращали внимание на острую проблему КНДР — распространение свиного гриппа — от которой страдают и соседние страны. Однако в скором времени КНДР может начать применять новый метод, который основан на анализе ДНК, что позволяет заблаговременно выявить подверженность свиней заболеванию и вакцинировать или изолировать их.

Ранее Сеул предлагал Пхеньяну помощь в борьбе со свиным гриппом, однако власти КНДР проигнорировали эту инициативу. По оценкам ученых, число заболевших животных на Севере исчисляется сотнями, однако уничтожать приходится и всех контактировавших с ними свиней, что ухудшает и без того неблагоприятную обстановку с обеспечением северокорейцев проулками питания. В самой Южной Корее у границы с КНДР были обнаружены 14 заражённых свиней.