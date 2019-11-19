Лондон, , 19:27 — REGNUM Новое дополнение к симулятору управления тяжёлым грузовиком Spintires предложит геймерам поездить по бездорожью чернбыльской зоны отчуждения. Об этом 19 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что хотя тизер чем-то похож на заставку к «Сталкеру», геймерам не придётся противостоять монстрам на грузовике. В их задачи будет входить объезд зоны отчуждения, посещение различных локаций, поддержание грузовика в рабочем состоянии. Кроме того, они должны будут пытаться не попасть под воздействие радиации. В дополнении также появятся два новых автомобиля — B-157 и B-505.

Релиз Spintires состоялся в июне 2014 года. Над созданием этого необычного автосимулятора на движке (базовая программа игры) Havok работала студия Oovee Game.

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