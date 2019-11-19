Москва, , 19:15 — REGNUM Минтранс РФ не исключает возможности изменения правил провоза домашних животных на борту самолёта. Об этом журналистам в ходе форума «Транспорт России» заявил замминистра транспорта РФ Александр Юрчик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сейчас изучаем эту ситуацию. Установить единые нормы, также как и с единой нормой ручной клади — достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, так же, как и с ручной кладью», — сказал Юрчик.

Он напомнил о большом количестве модификаций самолётов, и, по его мнению, создание единого правила по провозу домашних животных может лишь добавить хлопот пассажирам. В этой связи, добавил Юрчик, каждая авиакомпания устанавливает подобные правила более конкретным образом.