Стокгольм, , 18:44 — REGNUM Сообщение о прекращении расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вряд ли имеет важное значение в нынешнее время. Об этом заявил шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон в интервью изданию TT.

«Учитывая ситуацию, в которой он находится сегодня, я не знаю, играет ли это сейчас такую большую роль. Сейчас он полностью сосредоточен на том, чтобы противостоять требованию США о выдаче, и я думаю, что его доверие к шведской судебной системе исчезло много лет назад», — сказал Самуэльсон.

По его словам, предварительное расследование в Швеции в отношении Ассанжа «с самого начала пошло наперекосяк».