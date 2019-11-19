Аддис-Абеба, , 18:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Африканский союз (АС) обязались объединить усилия с целью обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения для жителей континента. Обязательство стало частью концепции «Аддис-Абебского призыва к действию» — недавнего соглашения между странами-членами АС об увеличении внутренних инвестиций в сферу здравоохранения. На специальной церемонии подписания главы Всемирной организации здравоохранения и Комиссии Африканского союза обязались внести значительные инвестиции для улучшения здоровья более миллиарда африканцев. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Глава ВОЗ Теодрос Адханом Гебреесус заявил, что соглашение, которое было подписано с АС, формализует их сотрудничество в трех ключевых областях. Во-первых, по его словам, они обязались поддержать Африканское агентство по лекарственным средствам, чтобы жители континента имели доступ к высококачественным, безопасным и эффективным лекарствам. Во-вторых, ВОЗ и АС договорились укреплять сотрудничество с Африканским центром по контролю заболеваний, уделяя особое внимание обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям.

«Недавняя вспышка эболы в Демократической Республике Конго является ярким напоминанием о том, что многие страны Африки уязвимы к возникновению эпидемий», — сказал Теодрос. «Слишком долго мир инвестировал в панику, а не в готовность. Мы бросаемся выделять деньги на борьбу с неожиданной вспышкой болезни, и когда она заканчивается, мы ничего не делаем, чтобы предотвратить следующую».

Третий ключевой элемент — реализация соглашения об универсальном медицинском страховании. Для этого ВОЗ будет работать с министрами здравоохранения и финансов стран Африки с целью выработки сильных моделей финансирования, поскольку инвестирование в клиники первичной медико-санитарной помощи является одним из лучших способов укрепления системы здравоохранения.

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат высоко оценил соглашение, назвав его конкретным шагом в направлении улучшения здоровья на всем континенте.