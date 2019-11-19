Симферополь, , 18:17 — REGNUM Хозяин крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков решил оказать давление на суд угрозами уничтожить своих животных. Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказал председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

«Мы попросили Зубкова привести в порядок документы, поставить всех животных на учёт и провести поголовную вакцинацию. Он отказался и нам пришлось подать в суд. Но владелец «Тайган» всё равно не исполнил обязанности по должному содержанию животных, а стал спекулировать на данной теме, привлекая внимание общественности», — подчеркнул Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных.

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