Симферополь, 19 ноября 2019, 18:17 — REGNUM Хозяин крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков решил оказать давление на суд угрозами уничтожить своих животных. Такое мнение на пресс-конференции в Симферополе высказал председатель государственного комитета ветеринарии РК Валерий Иванов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец крымских зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымский парк львов могут закрыть на 90 дней