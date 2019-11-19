Аддис-Абеба, , 18:22 — REGNUM Специалисты по журналистике и коммуникациям Эфиопии считают, что практикующим журналистам и другим представителям средств массовой информации и коммуникаций страны необходимо заниматься реальной профессиональной и этической журналистикой, чтобы играть конструктивную роль на всеобщих выборах в мае 2020 года и выполнить свою роль в ускорении национальной демократизации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Специалист по журналистике и коммуникациям в Аддис-Абебском университете Муляту Алемайеху заявил, что СМИ играют незаменимую роль в построении информированного об избирательном процессе общества посредством активного участия в просвещении избирателей. Он отметил, что СМИ обеспечивают информированность общественности в политической повестке дня всех участвующих партий и кандидатов, и в равной степени предоставляют информацию, необходимую для полной оценки кандидатов и процесса выборов в целом.

Эксперт заявил, что Университет Аддис-Абебы, Эфиопское вещательное управление, ЮНЕСКО и Фонд поддержки молодых лидеров Японии совместно проводят тренинги по повышению квалификации журналистов по вопросам освещения выборов, обучения избирателей и гражданского образования.

Отметив, что объективная реальность Эфиопии резко изменилась по сравнению с предыдущими выборами, эксперт подчеркнул, что крупнейшие СМИ страны должны играть большую роль в предотвращении конфликтов, которые могут спровоцировать ложные новости. По его словам, СМИ также должны служить платформой для разъяснения политического дискурса и проведения дебатов и должны обеспечивать пропорциональное освещение как для правящих, так и для оппозиционных политических партий в целях исключения односторонней пропаганды политических программ.

Муляту подчеркнул, что, предоставляя нейтральную и не предвзятую информацию, СМИ могут поддержать принятие решений общественностью и помочь им реализовать свое право в определении судьбы самих себя и Эфиопии в целом в качестве осознанного решения.