Москва, , 18:06 — REGNUM Рост числа больных сахарным диабетом в России вовсе не означает, что в стране отсутствует качественная медицина, а наоборот свидетельствует о том, что улучшается диагностика. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на врачей-энокринологов.

Медики отмечают, что больных диабетом действительно стало больше, и в дальнейшем их станет еще больше. Связано это с тем, что улучшилась диагностика данного заболевания.

Диабет стали выявлять раньше, и это автоматически привело к увеличению числа больных этим заболеванием.

Также люди сами стали уделять больше внимания своему здоровью и сами инициируют диагностику диабету.

Но другим немаловажным фактором заболеваемости диабета остаются неправильное питание и нездоровый образ жизни. Граждане стали малоподвижны, потребляют слишком много сладкой и калорийной пищи.