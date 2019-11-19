Чарикар, , 18:03 — REGNUM 18 ноября глава Управления по делам беженцев и репатриантов афганской провинции Парван (столица провинции — г. Чарикар) заявил, что на территории этого региона бедным и временно перемещенным семьям была оказана непродовольственная помощь.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», всего непродовольственную помощь получили несколько десятков временно перемещенных и бедных семей, проживающих на территории провинции Парван.

По словам главы Управления по делам беженцев и репатриантов афганской провинции Парван, каждая из нуждающихся семей получила 152 доллара США, кухонные принадлежности, ковры, палатки и теплые одеяла.

Согласно вышеупомянутому заявлению, помощь временно перемещенным семьям была оказана несколькими неправительственными организациями, оказывающих поддержку репатриантам и другим нуждающимся лицам.

Глава Управления по делам беженцев и репатриантов афганской провинции Парван подчеркнул, что правительство провинции при содействии неправительственных организаций будет и далее оказывать всю возможную поддержку нуждающимся семьям.