Волгоград, , 17:48 — REGNUM В крупном мошенничестве подозревают адвоката города Камышин Волгоградской области, сообщили 19 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета. Он обманным путём завладел квартирой заключённого, продал её и присвоил себе деньги. Преступную схему мужчине помог осуществить знакомый специалист областного Управления Росреестра.

По данным следствия, весной 2016 года адвокат предложил своему знакомому присвоить квартиру, собственник которой отбывает наказание в местах лишения свободы. Сотрудник Росреестра составил фиктивный договор дарения от имени владельца и зарегистрировал переход права собственности на подставное лицо, лично поставив подписи от имени дарителя и одаряемого. Через месяц подельники зарегистрировали недвижимость на другого человека, предварительно оформив от его имени нотариальную доверенность на адвоката. Спустя год квартиру продали за 600 тысяч рублей местному жителю. По договорённости, 30 тысяч рублей взял себе специалист Росреестра, остальное осталось у адвоката.

В отношении подозреваемых возбудили два отдельных уголовных дела. Свою вину мужчины признали в полном объёме. Проводятся следственные действия.