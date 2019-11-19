Липецк, , 17:45 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 19 ноября посетил консультативно-диагностическую поликлинику Липецкой областной детской больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, материально-техническая база поликлиники не менялась более 35 лет, а в 2019 году её модернизировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и при поддержке администрации региона.

В состав больницы входят стационар, консультативная поликлиника на 500 посещений в смену, выездная поликлиника «Здоровье», амбулаторная патронажная паллиативная служба, круглосуточный детский травматологический пункт. В ней проходят стационарное лечение более 16 тысяч детей в год, ещё около 110 тысяч человек получают консультации.

На капитальный ремонт и реконструкцию поликлиники затрачено 122,4 млн рублей, из них областная казна выделила 73,9 млн рублей, федеральный бюджет — 43,9 млн рублей, средства ОМС составили 4,3 млн рублей.

Игорь Артамонов осмотрел реанимобиль для транспортировки новорожденных и недоношенных детей, а также автомобиль для посещения тяжелобольных детей-инвалидов на дому. Кроме того, Игорь Артамонов ознакомился с работой современной открытой регистратуры, кабинета УЗИ, центра телемедицины, где в это время на связи были врачи Добровского района, и травмпункта.

Для поликлиники закупили более 200 единиц современного медицинского оборудования. Это офтальмологическая широкопольная система для раннего выявления ретинопатии недоношенных детей, ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, рентгеновская диагностическая цифровая система. Получил новое оснащение реанимобиль службы санитарной авиации. Особое внимание в Областной детской больнице уделяется оказанию высокотехнологичной медицинской помощи по следующим профилям: нейрохирургия, детская онкология, травматология и ортопедия, урология. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают более 300 детей.

Главный врач больницы Сергей Голобурдин рассказал, что в поликлинике используется лабораторная информационная система учреждений здравоохранения Липецкой области, произошел переход на более полный электронный документооборот. Была проведена модернизация локальной вычислительной сети учреждения, заменено устаревшее и введено в эксплуатацию новое сетевое оборудование — 40 защищенных автоматизированных рабочих мест и 20 многофункциональных устройств. Сегодня в поликлинике происходит не только назначение анализов из электронной медицинской карты пациента, но и печать направлений и получение результатов. У онкологических больных в электронной медицинской карте добавлена дополнительная информация по методам лечения и стадиям заболевания.

Кроме того, в сотрудничестве с представителями Госкорпорации «Росатом» в Областной детской больнице внедряются бережливые технологии. Расширен приемный покой за счет открытия новых оборудованных помещений для приема малышей в отделении патологии новорожденных, а помещений для приема плановых больных — в отделении хирургического профиля. Таким образом, появились возможности для разведения потоков поступающих пациентов и устранения нежелательных контактов плановых и экстренных больных, сократилась до минимума очередность и время ожидания приема к врачу, увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом.

Игорь Артамонов высоко оценил проведенную модернизацию. Он сказал, что и врачи, и родители маленьких пациентов отмечают значительное улучшение качества и доступности медицинской помощи.

«Новое современное оборудование и методы лечения стали более щадящими. Проводятся телемедицинские консультации для лечения детей в районных больницах. Такая возможность должна быть и у сотрудников ФАПов, и у врачей офисов общей практики, чтобы жители сел не ездили в район, а могли получать помощь на месте. Для этого нам нужны хорошие кадры, молодые врачи, поэтому мы одновременно работаем и с ними. Многочисленные меры социальной поддержки, «губернаторский миллион», программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» уже привлекают в Липецкую область специалистов высокого уровня. Начало положено, будем вместе решать поставленные задачи, выполнять данные людям обещания», — подчеркнул Игорь Артамонов.