Москва, 19 ноября 2019, 17:43 — REGNUM Полный доступ к кредитным историям должников позволит властям РФ более качественно отслеживать работу коллекторов и не допускать нарушений законодательства, считает директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь. Об этом он заявил 19 ноября ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Минюста РФ и Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и таким образом помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов. Проект соответствующих поправок в закон «О кредитных историях» подготовлен Министерством юстиции совместно с ФССП.
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