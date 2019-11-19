Москва, , 17:43 — REGNUM Полный доступ к кредитным историям должников позволит властям РФ более качественно отслеживать работу коллекторов и не допускать нарушений законодательства, считает директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Олег Гринь. Об этом он заявил 19 ноября ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу Минюста РФ и Федеральной службы судебных приставов.

«Данная инициатива создаст условия для того, чтобы служба судебных приставов более эффективно осуществляла контроль и надзор за деятельностью организаций, осуществляющих возврат просроченных задолженностей, — сказал Гринь. — Это позволит проверять информацию о возможных нарушениях законодательства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минюст и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают дать сотрудникам ФССП полный доступ к кредитным историям должников и таким образом помочь им защитить граждан от злоупотреблений коллекторов. Проект соответствующих поправок в закон «О кредитных историях» подготовлен Министерством юстиции совместно с ФССП.

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