Симферополь, , 17:43 — REGNUM В Крыму создали рабочую группу по подготовке Социального кодекса республики. Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано 19 ноября на портале правительства РК.

«Создать рабочую группу по подготовке проекта закона Республики Крым «Социальный кодекс Республики Крым» в составе согласно приложению», — сказано в документе.

В состав группы вошли: заместитель председателя Совета министров — министра труда и соцзащиты республики Елена Романовская, а также сотрудники аппарата Совета министров, ряда министерств, общественных организаций и учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок. Позже кресло зампредседателя Совета министров РК лишились Дмитрий Полонский, Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк. Пост министра образования РК покидает Наталья Гончарова.

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