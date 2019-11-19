Аддис-Абеба, , 18:15 — REGNUM Ректор эфиопского университета Инджибара профессор Бырхану Беляй заявил, что все вузы Эфиопии должны сотрудничать, чтобы выявить потенциал рыбной ловли в плотине крупнейшей эфиопской ГЭС «Возрождение». По его словам, университеты должны провести углубленное исследование, чтобы изучить потенциал развития рыбной промышленности и туризма на плотине. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Объем водохранилища составит в два-три раза больше, чем у озера Тана, что позволяет ожидать крупные масштабы рыбной ловли вплоть до 7000 тонн рыбы в год, а также, вполне вероятно, водохранилище станет привлекательным местом для туризма.

«Университеты Эфиопии должны сотрудничать и выяснить, как мы можем использовать этот ресурс с точки зрения развития рыболовства и туризма. Поэтому первое, что нужно сделать, это провести какое-то исследование, к примеру, оценку того, какие виды рыб приемлемы для рыбной ловли в этом конкретном районе», — отметил профессор.

«У нас есть план, согласно которому ГЭС «Возрождение» станет крупным «поставщиком» с точки зрения рыболовства, своей туристической ценности и создания рабочих мест для молодежи», — подчеркнул ректор. По его словам, ведущую роль в исследовании должны сыграть университеты с богатым опытом в рыболовной отрасли, такие как университеты Бахыр-Дара и Ассосы.

Для этого ректор предложил: «Я считаю, что правительство Эфиопии должно действительно запустить инициативу, дать поручение университетам, которые расположены на периферии ГЭС, и предоставить им необходимые средства для разработки данного плана».