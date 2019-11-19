Волгоград, , 17:33 — REGNUM Прокуратура Волгограда добилась удаления фейковой новости с сетевого ресурса, сообщили 19 ноября в пресс-службе надзорного ведомства. За публикацию о якобы рассмотрении законопроекта, ограничивающего права на приобретение личного автотранспорта, главному редактору сетевого издания Волгограда было внесено представление.

В центре информационного разбирательства оказалась публикация «Волгоградцам запретят покупать машины, если нет своего гаража», размещённая летом 2019 года на сайте одного из информационных агентств Волгограда. В новости со ссылкой на депутата Государственной думы сообщалось, что в нижней палате парламента якобы рассматривается законопроект, ограничивающий права граждан на приобретение личного автотранспорта.

Депутат, указанный в публикации, обратился в прокуратуру и пояснил, что никаких комментариев корреспонденту сетевого издания он не давал, а распространенная информация о рассмотрении в Госдумой соответствующего законопроекта не соответствует действительности.

Главному редактору сетевого издания было внесено представление, корреспондента привлекли к дисциплинарной ответственности.