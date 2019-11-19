Москва, , 17:19 — REGNUM Билеты на поезда в Крым пользуются высоким спросом, доложил вице-премьер Максим Акимов президенту Владимиру Путину.

«У нас колоссальный спрос обнаружился, несколько даже неожиданный для нас. Мы продали за первые дни, за двое суток, 10 тысяч билетов», — сказал Акимов.

По его словам, из-за количества обращений возникли проблемы с сайтом перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, первые поезда в Крым отправятся 23 декабря из Санкт-Петербурга и 24 декабря из Москвы. Они пройдут по Керченскому мосту.