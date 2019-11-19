Стокгольм, , 17:17 — REGNUM Глава WikiLeaks Кристинн Храфнссон считает, что после прекращения расследования шведской прокуратуры в отношении Джулиана Ассанжа необходимо сосредоточиться на преследовании со стороны США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте WikiLeaks.

«Швеция прекратила предварительное расследование по делу Ассанжа в третий раз после того, как открыла его вновь без новых данных или доказательств. Давайте теперь мы сфокусируемся на угрозе, о которой Ассанж предупреждает уже несколько лет: воинствующем преследовании со стороны США и как это угрожает первой поправке [конституции США]», — отметил Храфнссон.

Ранее шведский прокурор Ева-Мари Перссон заявила о том, что расследование в отношении Джулиана Ассанжа прекращено. По ее словам, допрос основателя WikiLeaks никак не повлияет на ход расследования.

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